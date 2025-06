Palermo, “Un Goal per l’Amicizia”: l’evento per i ragazzi delle periferie

In programma il 21 giugno per unire sport, comunità e giustizia sociale

Una giornata dedicata all’amicizia, allo sport e ai valori della solidarietà nei territori più fragili di Palermo. Sabato 21 giugno 2025, si terrà l’iniziativa “Un Goal per l’Amicizia”, che vedrà protagonisti bambini e ragazzi provenienti dai quartieri Sperone, Zen e da diverse Comunità Alloggio, insieme a educatori, volontari e famiglie.

L’evento è promosso da Caterina Menna, Referente del Progetto Territoriale, in collaborazione con Vincenzo Casula, l’Associazione “Lasciate che i bambini vengano a me ODV”, numerose associazioni sportive e con il coinvolgimento di diversi ETS (Enti del Terzo Settore) impegnati nei contesti educativi della città.

Un torneo per costruire legami e comunità

Attraverso il gioco del calcio, i giovani partecipanti vivranno una giornata di festa e condivisione, pensata per valorizzare i legami tra persone, territori e generazioni, e per sensibilizzare la città sui temi della giustizia, della memoria, della pace e dell’inclusione.

Il programma prevede accoglienza dei gruppi, partite del torneo, un momento spirituale con la benedizione del campo, e un ricordo in memoria di Ninni Cassarà, per trasmettere ai ragazzi il valore della testimonianza e della legalità. A conclusione, spazio al gioco e alla festa condivisa.

Un’occasione di crescita e speranza per i più piccoli

“Questo torneo nasce dal desiderio di offrire opportunità vere anche ai bambini che nascono nelle periferie della nostra città – spiega Caterina Menna –. Vogliamo costruire spazi dove possano sentirsi accolti, accompagnati e protagonisti, perché anche nei contesti più fragili esistono talenti, sogni e voglia di futuro”.

“Un Goal per l’Amicizia” non è solo un evento sportivo, ma un gesto collettivo che coinvolge famiglie, educatori e comunità, per ricordare che la città cresce solo se non lascia indietro nessuno.