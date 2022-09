Palermo, un gruppo di “delusi dalla sinistra” a sostegno si Scarpinato

Tra i firmatari dell'iniziativa ci sono anche alcuni militanti del Pd

PALERMO – A Palermo un gruppo di “delusi” dalla politica della sinistra, tra i quali alcuni militanti del Pd, hanno sottoscritto un appello per sostenere la candidatura al Senato di Roberto Scarpinato, ex Procuratore generale e magistrato del pool antimafia, come indipendente nelle liste de 5Stelle.

“Ci rivolgiamo – si legge nella lettera aperta – a chi come noi e’ deluso dalla politica di una sinistra divisa e frantumata e priva di identita’ unitaria. Intanto la destra si presenta unita per sfruttare una pessima legge elettorale. Noi voteremo in modo differenziato rispetto a storie e sensibilita’ individuali per Camera e per le regionali ma appoggeremo con convinzione e speranza la candidatura al Senato di Roberto Scarpinato. La sua storia la sua coerenza la sua indipendenza saranno molto utili nel nuovo Parlamento”.

Tra i firmatari dell’appello figurano Marina Allotta, Mario Azzolini, Beppe e Gaetano Cipolla, Enrico Colajanni, Mari D’Agostino, Vincenzo Gervasi, Antonella Leto, Ernesto Melluso, Francesco Petruzzella, Claudio Riolo e Pippo Russo