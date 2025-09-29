Palermo, una 34enne con disabilità assunta alla materna Galilei

Un successo della collaborazione tra Confcommercio Palermo e Yellow School

PALERMO – Una donna di 34 anni con disabilità intellettivo-relazionale, Serena Panzeca, ha firmato oggi il contratto di assunzione con la scuola materna “Galileo Galilei” e collaborerà con le maestre e le educatrici dell’istituto, occupandosi attivamente della cura e della formazione dei giovani alunni. “Ho coronato il mio sogno – ha detto Serena, emozionatissima -, quasi non ci credo. Sono orgogliosa di quello che fatto”.

Si tratta di un altro importante risultato del protocollo d’intesa tra Yellow School e Confcommercio Palermo, firmato due anni fa con l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità, stimolando e agevolando – anche attraverso percorsi formativi all’interno delle aziende – il necessario processo di emancipazione dal nucleo familiare.

Serena Panzeca aveva cominciato tre anni fa il percorso formativo per le autonomie personali, composto da diverse attività didattiche, alla Yellow School, l’accademia per le autonomie e la formazione di ragazzi con disabilità ad alto funzionamento: i miglioramenti ottenuti nell’accompagnamento inclusivo al mondo del lavoro hanno reso possibile l’assunzione alla scuola “Galilei” che rappresenta un traguardo particolarmente significativo: finora, infatti, i giovani provenienti da esperienze simili sono stati impiegati prevalentemente in ambito amministrativo o in ruoli di supporto secondario. Per la prima volta, invece, una risorsa formata all’interno dell’Accademia viene inserita direttamente nelle attività scolastiche, a contatto con i bambini e con il personale educativo.

“Per noi che dedichiamo il nostro lavoro a questo tipo di progetti sociali – spiega il responsabile della Yellow School, Luca De Paoli – si tratta di un grande risultato che ci ripaga di tanto impegno e sacrificio. Serena, in poco tempo, ha fatto grandi progressi e saprà inserirsi con naturalezza e professionalità nel nuovo percorso lavorativo. Voglio ringraziare il presidente della scuola, Dario Cangialosi, che ha creduto nel nostro progetto dando una chance importantissima alla ragazza e Confcommercio Palermo, con la presidente Patrizia Di Dio, che ha sposato l’idea fin dall’inizio, dando vita a un protocollo d’intesa senza il quale tutto ciò non sarebbe potuto accadere”.

Nei mesi scorsi, altri due allievi della Yellow School erano stati assunti a tempo pieno dall’azienda Blu Ocean di Casteldaccia che si occupa di produzione e vendita di prodotti ittici; altri percorsi di accompagnamento al mondo del lavoro sono stati realizzati alla pizzeria La Braciera in Villa, alla profumeria Dabbene, al ristorante Villa Costanza, al negozio di abbigliamento Sailor Uomo, da Ciccio’s Burger, alla caffetteria Silvio Massaro e a “La Vie en Rose”.

“Il ruolo che Serena ricoprirà ha un significato speciale – sottolinea la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio –, in un asilo le competenze più preziose sono quelle affettive e relazionali e riscontro che spesso la disabilità viene accompagnata da qualità umane più sviluppate come sensibilità, solidarietà, senso dell’umorismo, spirito di squadra, empatia, dolcezza. Serena saprà esprimere al meglio questo potenziale con i bambini, diventando un esempio concreto di come le qualità umane possano trasformarsi in una risorsa educativa. Devo anche sottolineare che per questo tipo di assunzioni le aziende non hanno nessun incentivo né un sostegno dalle istituzioni pubbliche. Si continua a considerare la disabilità come un fatto meramente assistenzialistico mentre l’assunzione di Serena dimostra come la disabilità possa anche rappresentare una risorsa. Mi impegnerò per portare avanti questi temi anche a livello nazionale”.

“Questa assunzione – conclude la Di Dio – è un messaggio di fiducia per le famiglie e per la società: un modello che dimostra come inclusione e lavoro possano andare di pari passo, generando valore economico oltre che umano e sociale. Sono fiera di poter mettere in evidenza i valori delle nostre imprese sane associate e i pilastri etici che stanno alla base della loro attività”.