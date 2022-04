Palermo, una start up per produrre musica, nasce Mind

L'etichetta: “Vogliamo che nella nostra città si possa fare"

PALERMO – Non solo artisti ma anche produzioni e perché no probabilmente tra qualche tempo pure extended play stranieri, però, prodotti a Palermo. Mind etichetta discografica e management punta in alto. Una bella sfida per un mondo in continua evoluzione come quello della musica. “La nostra mission è far diventare Palermo una piazza competitiva. Un anello di congiunzione con altre città italiane e dell’estero”, racconta Valerio Fròsini, trenta anni, direttore e produttore esecutivo.

La startup con sede a Palermo è composta di tanti giovani, età media tra 25-30 anni, e vuole creare un polo d’attrazione musicale per artisti emergenti. La realtà, nata nel 2015 come sala prova e registrazione, oggi cambia veste: offre una gestione completa per quanto riguarda management, diritti, booking, produzione e promozione. “Vogliamo che nella nostra città si possa produrre musica – spiega Fròsini – e che sia scelta anche da artisti che vengono qui da altre città. A Palermo i talenti non mancano così come esistono ottimi studi di produzione. Sono contento di questa avventura – conclude – ho studiato per fare questo e farlo nella mia città è il massimo che possa chiedere”.

Sul versante della produzione musicale, dopo il singolo “Mind Blown” e l’album “Ineptitude” della band Bliss uscito l’anno scorso, dal 25 Marzo sulle piattaforme digitali il singolo “Guardami” di Francesca Teriaca e il relativo videoclip. A questi singoli seguiranno le uscite degli artisti: Vinnie, Eramo Nubi, Pasquale Provenzano e Maiogabri.

La realtà palermitana ha creato anche la rubrica Mind Session articolata in formati differenti: Outdoor, Meets e Studio. L’iniziativa permette a quindici artisti di esibirsi con due brani in più di dieci location differenti venendo filmati e registrati professionalmente.