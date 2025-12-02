Palermo, UniPa consegna il premio Francesco Foresta sulla lotta al cancro

La cerimonia a Palazzo Steri

PALERMO – L’assegnazione di un premio di studio in denaro ad una giovane studiosa che ha dimostrato peculiare interesse e dedizione nella ricerca oncologica, al fine di onorare la memoria del giornalista Francesco Foresta, scomparso prematuramente nel 2015.

L’Università degli studi di Palermo e L’Associazione Francesco Foresta Odv hanno consegnato questa mattina, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, un sostegno da 2.500 euro alla ricercatrice Clarissa Mujacic, vincitrice del bando rivolto a dottorandi e/o assegnisti di ricerca di Unipa impegnati in attività di studio e ricerca nell’ambito delle patologie oncologiche.

L’iniziativa

L’iniziativa, oggi nella sua prima edizione, è stata finanziata dall’Associazione Francesco Foresta per onorare la memoria del fondatore delle testate giornalistiche I Love Sicilia, S e LiveSicilia, in occasione di quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno. A giudicare i candidati è stata la commissione del Premio, composta dal professor Antonio Russo, presidente nazionale del Collegio degli Oncologi Medici Universitari, Donata Agnello, vedova di Francesco Foresta e presidente dell’Associazione, e dal professore Marcello Ciaccio, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo.

La cerimonia di premiazione

Alla cerimonia di consegna del premio, oltre alla commissione, hanno preso parte il rettore di Unipa, Massimo Midiri, l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, e il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze.

Donata Agnello: “Contribuiamo così alla lotta contro i tumori”

“Sono molto emozionata oggi di poter festeggiare il sessantesimo compleanno di Francesco attraverso questa iniziativa – ha spiegato Donata Agnello -. La nostra associazione, fondata l’anno scorso, ha proprio lo scopo di contribuire alla lotta contro i tumori, così come Francesco mi aveva chiesto di fare qualora non fosse riuscito a sopravvivere alla malattia”.

“Oggi posso fare questo per lui, esaudire questo suo desiderio. Stiamo attivando tutta una serie di iniziative volte a dare un alloggio in un bene confiscato ai familiari degli ammalati oncologici che sono in cura presso la clinica Maddalena, che sorge in una zona poco servita da strutture ricettive. L’iniziativa di oggi è un inno alla solidarietà – ha concluso Donata Agnello -. Un modo per fare un regalo a Francesco dando un sostegno in denaro ad una ricercatrice impegnata attivamente nella ricerca oncologica”.

Faraoni: “Vantaggio per il sistema sanitario”

“Quest’invito mi coinvolge in un momento che non vuole essere solo di commemorazione, ma di sottolineatura della caratura di una persona che ha avuto la luce e che anche quando se ne è andata ha lasciato quella luce qui sulla terra – ha commentato Faraoni -. Cerchiamo così di suggellare la sua presenza accanto a noi. La presenza di una persona che ho sempre apprezzato come professionista del settore e alla quale rivolgo tutta la mia ammirazione e tutta la mia riconoscenza, come una semplice utente”.

“È bello legare il suo ricordo ad una iniziativa così importante volta a sostenere un’attività di ricerca. È un modo per sottolineare quanto sia importante impegnarsi anche rispetto a quelle che sono le prospettive future della vita. Il sistema sanitario riceve così, anche se indirettamente, un grande vantaggio”.

Midiri: “Manteniamo vivo il ricordo”

“Con questa iniziativa riusciamo a mantenere vivo il ricordo di Francesco Foresta – ha commentato Midiri -. Ringrazio sentitamente Donata Agnello e l’Associazione per questa iniziativa che il nostro Ateneo ha prontamente sposato. Con questo premio alla memoria di un grande giornalista prematuramente scomparso, viene valorizzata l’attività dei nostri giovani ricercatori in ambito oncologico, riconoscendone l’impegno e la dedizione in un campo imprescindibile e fondamentale per la tutela della salute di tutta la comunità”.