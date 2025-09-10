Palermo, Unipa lancia la nuova Student Card: “Numerosi vantaggi”

La carta multiservizi unisce identità accademica e innovazione digitale

PALERMO – Una carta multiservizi che unisce identità accademica e innovazione digitale. L’Università degli Studi di Palermo e Crédit Agricole Italia hanno presentato la nuova ‘Student Card UniPa’. Uno strumento innovativo che accompagnerà la vita degli studenti facendo loro da badge universitario e da carta di pagamento digitale.

A presentare l’iniziativa, a Palazzo Steri, sono stati: Enrico Napoli, prorettore vicario dell’Università degli Studi di Palermo, Antonio Sorce, direttore generale dell’Università degli Studi di Palermo, Valerio Bottazzoli, responsabile Retail e crescita di Crédit Agricole Italia e Patrizia Di Dio, presidente Confcommercio Palermo.

I vantaggi della Student Card

La Student Card si inserisce nell’accordo quinquennale siglato con Crédit Agricole Italia, che gestisce il servizio di tesoreria universitaria, rafforzando la collaborazione tra Ateneo e istituto bancario per garantire agli studenti strumenti innovativi e nuove opportunità.

Consentirà di saldare i contributi, ricevere rimborsi e borse di studio, effettuare bonifici, fare acquisti online e nei negozi, prelevare contante e domiciliare le utenze. Sarà inoltre lo strumento di accesso ai servizi e alle strutture dell’Ateneo e rappresenterà un passaporto per sconti e agevolazioni riservati alla comunità accademica.

Chi la riceverà

A ricevere per prime la Student Card saranno circa 13mila matricole. Successivamente, la distribuzione proseguirà coinvolgendo gli altri 32mila iscritti di Unipa. La carta è inoltre completamente gratuita, senza costi di attivazione o canoni mensili e potrà essere richiesta anche dal personale UniPa.

Midiri: “Una risposta alle esigenze degli studenti”

“La Student Card – ha commentato il rettore dell’Università Massimo Midiri – rappresenta una risposta alle esigenze dei nostri studenti, sempre più orientati alla semplificazione e all’innovazione. È la testimonianza della nostra volontà di accompagnare i giovani nel loro percorso, rendendo la vita universitaria più vicina ai loro bisogni”.

Sorce: “Servizi efficienti e accessibili”

“Il nostro obiettivo – ha evidenziato invece Antonio Sorce – è rendere l’Università un luogo non solo di formazione e ricerca, ma anche di servizi efficienti e accessibili. Con la Student Card UniPa offriamo un unico strumento capace di racchiudere funzioni accademiche, possibilità di pagamento digitale e convenzioni dedicate”.

Ratto: “Vero e proprio passaporto finanziario”

“L’accordo con l’Università di Palermo per la Student Card – ha spiegato il vicedirettore di Credit Agricole Italia, Vittorio Ratto – è una testimonianza tangibile dell’impegno del nostro istituto verso i giovani e il territorio. Questa carta multifunzione è uno strumento finanziario e anche un vero e proprio passaporto pensato per facilitare la vita accademica e quotidiana degli studenti. Siamo convinti che investire nel futuro dei ragazzi rappresenti un modo efficace per contribuire allo sviluppo sostenibile della comunità.”

Di Dio: “Modello capace di creare impatto positivo”

“Creiamo un ponte – ha sottolineato Patrizia Di Dio – tra gli operatori economici e la comunità accademica, non solo studenti ma anche docenti e personale amministrativo. Confcommercio metterà a disposizione una rete diffusa di attività commerciali che accoglieranno i possessori della card con sconti e agevolazioni”.

“Per il mondo universitario è un’opportunità di risparmio e di integrazione con il tessuto urbano e produttivo; per il commercio locale, è un’occasione per promuovere le proprie attività, fidelizzare nuovi clienti e rafforzare la propria presenza. Student Card UniPa rappresenterà un modello capace di creare un impatto positivo”.