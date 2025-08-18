Colpito in faccia con una bottiglia di vetro, un uomo aggredito in via Lincoln

Un nuovo episodio di violenza in città

PALERMO – Un nuovo episodio di violenza in città. Un uomo è stato aggredito in via Lincoln nella tarda serata di ieri, 17 agosto. E’ stato lui stesso a chiamare i carabinieri. Il 39enne palermitano ha riferito ai militari giunti sul posto di essere stato improvvisamente colpito da un uomo.

L’allarme e i soccorsi

A prenderlo di mira sarebbe stato un giovane extracomunitario che, dopo essersi avvicinato ha impugnato una bottiglia di vetro. A quel punto lo ha colpito alla testa e al volto, senza alcun apparente motivo. Sotto choc e ferito, il 39enne ha quindi lanciato l’allarme, ma l’aggressore si era già dileguato, facendo perdere le proprie tracce tra le strade semi deserte.

Un uomo aggredito in via Lincoln: le indagini

La vittima ha fornito una descrizione dell’uomo e i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per rintracciarlo. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare l’aggressore.

L’escalation di violenza

Quello dell’uomo aggredito in via Lincoln è l’ennesimo caso di violenza nel capoluogo siciliano, dove negli ultimi mesi si è registrata un’escalation che ha fatto crescere l’allarme sicurezza. Nella maggior parte dei casi a finire nel mirino sono stati i turisti.

Tra gli ultimi episodi, quelli ai danni del direttore di una galleria d’arte inglese, picchiato nel centro storico. Due irlandesi sono invece stati pestati dalle parti della Vucciria, così come quattro giovani portoghesi e due americani.

Le aggressioni nel centro storico

Poi l’assalto alla Cioccolateria Lorenzo, a pochi metri da piazza Marina, dove i dipendenti sono stati aggrediti da un uomo e da due giovani. E ancora, a luglio, la violenza esplosa in un bar di via Alloro, dove è rimasto ferito anche l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, che ha tentato di difendere il titolare.