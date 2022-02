Palermo, uomo armato di scalpello rapina una farmacia

Il colpo in via Leonardo da Vinci. Il rapinatore è fuggito forse con l'aiuto di un complice in scooter

PALERMO – Un uomo armato di scalpello ha rapinato la farmacia Virga in via Leonardo da Vinci a Palermo. Ha minacciato i dipendenti poi ha aperto una delle casse, ha preso i contanti ed è scappato, forse grazie a un complice che lo attendeva fuori a bordo di uno scooter. Indaga la polizia.



