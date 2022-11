Palermo, uomo investito sulle strisce in via Dante, è grave

È stato trasportato al Civico

PALERMO – Un uomo di 87 anni è stato investito da una Citroen C1 a Palermo, in via via Dante, mentre attraversata sulle strisce pedonali nel tratto compreso tra via Nicolò Garzilli e via Principe di Villafranca. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Civico, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico. La prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale