Palermo, Valerio Verre è ufficialmente un calciatore rosanero

Il centrocampista è convocato con il resto della squadra per la trasferta di Ascoli. Deciso il numero di maglia

PALERMO – È arrivato in aeroporto nella tarda serata di giovedì 26 gennaio dopo aver svolto le visite mediche a Roma. Il giorno seguente, ecco la firma sul contratto con il Palermo. Tramite una nota ufficiale, infatti, il club rosanero ha comunicato di aver acquisito dalla Sampdoria le prestazioni sportive di Valerio Verre con la formula del prestito con diritto di opzione in favore dei rosanero. Il centrocampista indosserà la maglia numero 26 ed è convocato per la trasferta di Ascoli.