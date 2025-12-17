Palermo, vandali a San Giovanni Apostolo: il rione resta al buio

Distrutto il quadro elettrico di via Paladini

PALERMO – Un atto di vandalismo spegne gli impianti di illuminazione di una vasta zona del quartiere San Giovanni Apostolo, compresa tra via Filippo Paladini, via Besio e via Zumbo. Il quadro elettrico, che alimenta i punti luce e che si trova in via Paladini, è stato distrutto da ignoti martedì sera (16 dicembre). La scoperta è stata fatta dagli operatori di AMG Energia proprio martedì, nel corso di una verifica sugli impianti, scattata anche grazie a numerose segnalazioni arrivate al numero verde 800136136 dedicato ai guasti. La società sta procedendo con un intervento provvisorio di rialimentazione degli impianti in attesa del ripristino definitivo.

Il quadro di alimentazione è stato completamente devastato e per ragioni di sicurezza, a tutela della pubblica incolumità, è stato necessario rimuoverlo disattivando gli impianti collegati. Gli operatori di AMG Energia hanno subito allertato le forze dell’ordine – sull’accaduto verrà presentata denuncia contro ignoti – e hanno chiesto l’intervento degli operatori di E-distribuzione: sempre per motivi di sicurezza, infatti, è stato necessario dismettere anche il misuratore di energia. Rimangono spenti 245 punti luce, di recente riqualificati a led con un intervento realizzato dal Comune di Palermo. Le strade interessate dalla disattivazione degli impianti sono via Filippo Paladini, via Girolamo Alibrandi, via Luigi Barba, via Barisano da Trani, piazza Benvenuto Cellini, via Berrettaro, via Giacomo Besio, Largo Michele Blasco, via Calandrucci, via Giuseppe Cammarano, via Carreca, via Cantorbe, via e largo Pietro dell’Aquila, via Filippo Liardo, via Giovan Battista Ragusa, via Torre Ingastone e via Gaetano Zumbo.

AMG Energia ha già informato del problema l’Ufficio Pubblica Illuminazione del Comune con una comunicazione urgente indirizzata anche a questura, prefettura e comando della polizia municipale e sta procedendo, intanto, con un intervento provvisorio di rialimentazione degli impianti. Il ripristino definitivo non si annuncia semplice: il quadro elettrico va completamente ricostruito e bisogna approvvigionare i dispositivi necessari con tempi che, in considerazione del periodo festivo, non sono prevedibili. “Stiamo procedendo con un intervento in emergenza – assicura il presidente di AMG Energia Francesco Scoma – É stato compiuto un atto grave e gratuito che condanno fermamente. La devastazione di un impianto, peraltro nuovo, oltre a provocare un danno economico alla nostra società, è una ferita per il quartiere e per i suoi residenti, che lascia un senso di amarezza e di impotenza. Non è la prima volta che i nuovi impianti subiscono atti di vandalismo e ringrazio gli operatori della società per le attività svolte spesso a rischio della propria incolumità”.