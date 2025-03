Palermo, vandali colpiscono la palestra appena inaugurata a Borgo Nuovo

I ladri hanno portato via i rubinetti e danneggiato i lavandini

PALERMO – Raid vandalico nel centro sportivo di Borgo Nuovo appena inaugurato. I ladri hanno portato via i rubinetti e danneggiato i lavandini. L’impianto si è allagato e reso inutilizzabile. È stato anche danneggiato l’impianto di allarme.

La palestra dove praticare judo, karate doveva diventare un punto di ritrovo per i ragazzi del quartiere. I ladri sono entrati da una finestra e hanno portato via tutto quello che hanno trovato, il resto è stato danneggiato.

Non c’è pace per il quartiere per il quale sono previsti progetti urgenti di riqualificazione previsti dal piano Caivano. Nelle ultime settimane cinque le incursioni e i furti nella sede della quinta circoscrizione, altrettanti nella scuola Raciti e anche la chiesa di San Paolo era stata razziata. I ladri avevano portato via calici, la pisside e oggetti fondamentali per celebrare la messa. Oggi ritrovati dalla polizia.