Palermo, vendetta mafiosa: l’arresto dei boss va revocato

Manca la querela delle vittime, necessaria in base alla riforma Cartabia

PALERMO – Manca la querela delle vittime, condizione di procedibilità introdotta nel 2022 dalla riforma Cartabia per certi reati come quello di sequestro di persona, e la Procura di Palermo è costretta a chiedere l’inefficacia della misura cautelare per tre , imputati già condannati in primo grado pure con l’aggravante del metodo mafioso. Fra questi c’è anche il boss di Pagliarelli Giuseppe Calvaruso.

Le vittime, interpellate dal giudice, così come prevede la norma, si sono rifiutate di presentare la querela e ai pm non è rimasto che chiedere la revoca della misura oltre che per Calvaruso anche per Giovanni Caruso (considerato il suo braccio destro) e Silvestre Maniscalco.

A metà dicembre sono stati tutti e tre condannati: Calvaruso 16 anni, Caruso 13, Maniscalco 5 anni e 4 mesi sono stati inflitti. I primi due anche per mafia.

Nello stesso processo tre anni sono stati inflitti a Francesco Paolo Bagnasco, titolare della catena di negozi di detersivi e prodotti per l’igiene “Serena”. La vicenda per cui la Procura chiede inefficacia della misura cautelare nascerebbe da una sua iniziativa.

Bagnasco avrebbe chiesto l’aiuto dei mafiosi per punire gli autori di due rapine. Il 29 agosto di tre anni fa due persone armate di coltello assaltarono il punto vendita di via Altofonte 89. Si portarono via 4.500 euro. Il 3 settembre un nuovo colpo: 2.800 euro di bottino. Partì la caccia all’uomo. Bagnasco chiamò Giovanni Caruso: “Mi potresti fare una cortesia grande Giovà? Potresti salire cinque minuti ai Pagliarelli? Al negozio”.

Caruso fu intercettato mentre guardava sul tablet i video delle rapine, caricati su un pen drive. Caruso: “… già sta aprendo la cassaforte da sotto… si sono portati la cassaforte da sotto… non si sono portati quelli del cassetto… è nervoso guarda… guarda si alza gli occhi … sedici … diciassette … e guarda là sopra… l’hai visto qua?

Dopo aver individuato gli autori delle rapine li convocarono in un magazzino in via Piave. Caruso confidò alla moglie: “… tu non ne sai niente di questo discorso ah che capace ti arriva a dire: ‘minchia è selvaggio… mi sono rilassato questa giornata mi sono dato una scarricata che tu non hai idea… appena è entrato… l’ho preso ci dissi: ‘cammina… cammina prima che diventi scolapasta… all’ospedale… è ricoverato… pure il polso mi duole”.

I colpevoli furono dunque picchiati. Nessuno di loro, uno per gravi motivi di salute, hanno presentato una querela. Dunque la Procura ha chiesto che venga dichiarata di inefficace la misura cautelare. Calvaruso e Caruso resterebbero comunque detenuti per gli altri reati.