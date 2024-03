Palermo, venerdì 8 marzo lo sciopero dei dipendenti Enel

La manifestazione: ecco perché

PALERMO– L’otto marzo incrociano le braccia Palermo i dipendenti dell’Enel. E’ previsto un corteo con concentramento alle ore 9 a Piazza Ruggero Settimo (Politeama) e arrivo davanti alla Prefettura. A conclusione del sit-in, il presidio si sposterà sotto la sede direzionale di Enel in via marchese di Villabianca, dove i lavoratori continueranno a esprimere il loro dissenso.

Lo sciopero generale di tutte le società del gruppo è stato indetto da Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil a causa delle politiche aziendali, che prevedono uno smembramento della rete di distribuzione elettrica nazionale, per fare posto a una rete spezzatino, ben che vada tarata su base regionale, si legge in una nota.



“L’attuale amministratore delegato, Flavio Cattaneo, noto per aver compiuto un’operazione analoga in Telecom, rappresenta la longa manus aziendale delle politiche del governo sull’autonomia differenziata – affermano il segretario generale Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta, il segretario generale Flaei Cisl Palermo Trapani, Carlo Santodonato e il segretario Uiltec Uil Palermo Carlo Caruso – Ciò che sta accadendo in Enel non è un caso, se si tiene conto del fatto che l’autonomia differenziata prevede, fra le 23 materie che passeranno in mano alle regioni, anche quella relativa alle politiche dell’energia”.