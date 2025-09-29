Palermo, Inzaghi: “Col Venezia non sarà mai una partita come le altre”

Il tecnico alla vigilia: "Dobbiamo valutare Gomes e Augello, Diakité è recuperato"

Pippo Inzaghi torna a parlare in conferenza stampa dopo pochi giorni dalla sfida contro il Cesena (terminata 1-1) per gli impegni ravvicinati del campionato di Serie B. Il tecnico dei rosanero, alla vigilia di Palermo-Venezia, ha detto la sua sulla prossima gara dei siciliani, altro snodo cruciale per la lotta al vertice in classifica.

“Dobbiamo ancora allenarci oggi e non ci saranno Gomes e Augello. Speriamo per Gomes siano solo crampi e speriamo domani mattina sia recuperato, valutiamo anche Augello che ha avuto una piccola distorsione. Sappiamo l’importanza della partita e la gara di Coppa Italia ci ha detto che chi gioca può fare bene. Faremo le nostre valutazioni”.

“Cinque partite sono troppo poche per dare un giudizio, il Venezia sarà una squadra che farà un percorso importante così come il Monza. Il Venezia in Serie A ha fatto un campionato importante, ha tenuto tanti giocatori e hanno un ottimo allenatore – ha aggiunto Inzaghi sui prossimi avversari -. Noi abbiamo un grande vantaggio, giochiamo davanti ai nostri 30 mila in casa”.

Poi l’allenatore ha parlato ancora dei lagunari: “Col Venezia non sarà mai una partita come le altre. Se sono qui oggi è grazie a quello che Venezia mi ha dato in quei due anni. Ho conosciuto mia moglie lì, ogni volta torno mi hanno sempre emozionato. Per 90 minuti sarò avversario di una piazza che mi ha dato tantissimo. Il nostro legame sarà comunque indissolubile”.

“Diakité è completamente recuperato, devo capire se parte dall’inizio o da subentrato. Il Venezia? Conosciamo Stroppa, fa giocare bene le sue squadre. Sarà una di quelle partite che ogni calciatore vuole giocare – prosegue il tecnico -. Mi fido dei miei ragazzi, ci sono poche differenze e spero il nostro pubblico ci dia la forza per fare la partita perfetta. Quando giochi contro una favorita del campionato e hai questa classifica magari è un grande vantaggio per la gara che vogliamo fare”.

“In sei partite non abbiamo mai perso. Il gol lo faremo sempre, dobbiamo trovare ancora più solidità. La squadra è più avanti di quanto pensavo e il campionato è lunghissimo. Sono sereno, vedo 20 giocatori che possono giocare domani sera e se ho qualche infortunio non vedo preoccupazioni. Questo mi lascia più tranquillo”.

“Bereszynski l’ho visto molto bene. A Cesena lo stavo per mettere, è un braccetto molto forte. Fino alla sosta però non voglio rischiarlo, perderlo con un infortunio sarebbe molto grave. Resta comunque pronto e può darci una grande mano, con gli allenamenti può solo migliorare. Noi già dal riscaldamento abbiamo bisogno della nostra gente. Mi auguro lo stadio faccia la differenza come fatto finora, in queste partite la spinta del pubblico sarà fondamentale”, ha concluso Inzaghi.