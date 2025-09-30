Palermo-Venezia 0-0: fase di studio dopo i primi minuti di gioco – LIVE

Palermo-Venezia, gara valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie B, con calcio d’inizio alle ore 20.30, si gioca davanti a più di 30 mila spettatori al “Barbera”.
Palermo-Venezia: la partita
Articolo in aggiornamento
15′ – Giallo per Pierozzi
10′ – Le due squadre si studiano dopo un inizio un po’ al cardiopalma, soprattutto per i rosanero
5′ – Tiro in porta, centrale, di Segre dopo un appoggio di Diakité, Santkovic respinge
Ore 20.31 – Primo pallone affidato al Venezia, comincia la gara al “Barbera”!
Ore 20.15 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, palla al centro tra un quarto d’ora
Ore 19.50 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della gara
Palermo-Venezia: il tabellino
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 13 Bani, 17 Giovane, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 5 Palumbo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 19 Beresisnki, 21 Le Douaron, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
VENEZIA: 1 Stankovic, 2 Korac, 3 Schingitienne, 5 Haps, 6 Busio (C), 7 Fila, 8 Doumbia, 18 Hainaut, 24 Lella, 33 Sverko, 71 Kike Perez. A disposizione: 22 Plizzari, 9 Adorante, 10 Yeboah, 16 Venturi, 19 Bjarkason, 20 Sagrado, 21 Compagnon, 30 Svoboda, 37 Bohinen, 48 Sidibé, 80 Casas, 23 Grandi. Allenatore: Stroppa.
ARBITRO: Livio Marinelli (Tivoli). Primo assistente: Marco Scatragli (Arezzo). Secondo assistente: Andrea Zezza (Ostia Lido). Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma 1). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo). AVAR: Giacomo Camplone (Lanciano).
MARCATORI:
NOTE: Ammoniti: Pierozzi (P).