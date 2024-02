Palermo, ventenne picchiato e derubato davanti al distributore automatico

La vittima è stata sorpresa alle spalle

PALERMO- Un ventenne è stato picchiato e derubato davanti a un distributore automatico, a Palermo, mentre acquistava prodotti. La vittima è stata sorpresa alle spalle, in via Oreto, quasi all’altezza di viale Regione Siciliana, da tre persone che dopo averlo malmenato gli avrebbero portato via l’iPhone, alcuni gioielli che indossava e il portafogli in cui c’erano contanti e carte di credito. (foto d’archivio)