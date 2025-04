Palermo, venti euro in più per la Tari. E non è l’ultimo aumento

Slitta il pagamento. Ecco perché

PALERMO- Slitta il pagamento della Tari a Palermo. L’acconto che solitamente deve essere pagato ad aprile non è stato ancora richiesto ai palermitani.

La giunta guidata da Roberto Lagalla, infatti, ha trasmesso al consiglio comunale la delibera economica con i conti che riguardano le spese per i rifiuti. Quest’anno serviranno 7 milioni di euro in più in totale rispetto allo scorso anno.

Il costo complessivo della raccolta e smaltimento passa da 129 a 136 milioni nonostante una parte dei precedenti aumenti siano stati già coperti con 5 milioni di euro provenienti dalla tassa di soggiorno.

Inevitabile, dunque, l’aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, che pure l’amministrazione avrebbe voluto evitare. In media ogni famiglia si troverà a pagare 20 euro in più nel corso di quest’anno con una prospettiva di ulteriore aumento nel 2026.