Palermo: stop per Di Francesco, ma Coulibaly e Di Mariano in gruppo

Lavoro differenziato per Vasic

1' DI LETTURA

PALERMO – Subito in campo per riscattarsi. Il Palermo, dopo la sconfitta del “Ferraris” contro la Sampdoria di sabato pomeriggio, prosegue la preparazione atletica e tattica in vista della sfida contro il Brescia di mercoledì, a pochissimi giorni dalla debacle di Genova. La gara, infatti, è valida per il recupero della seconda giornata di Serie B.

I rosanero torneranno al “Barbera” davanti i propri tifosi, per provare a reagire al periodo negativo delle ultime giornate (due sconfitte e un pareggio nelle tre gare precedenti). Oggi la squadra di Corini ha svolto un allenamento mattutino. Brunori e compagni si sono dedicati a un’attivazione tecnica e mobilità, poi a un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed anche alle inattive contro.

Capitolo infermeria

L’infermeria del Palermo, intanto, sembra non svuotarsi mai. Tra recuperi e nuovi infortuni, ci sono sempre novità in merito alla condizione fisica di alcuni giocatori rosanero.

La buona notizia per il tecnico di Bagnolo Mella è il recupero dell’esterno d’attacco Francesco Di Mariano e del centrocampista Mamadou Coulibaly. Entrambi, infatti, hanno lavorato in gruppo e dovrebbero essere disponibili per la sfida contro le Rondinelle.

I rosanero, però, perdono un altro esterno d’attacco, ovvero Federico Di Francesco. L’ex Lecce, in seguito ad un risentimento muscolare accusato nella gara contro la Sampdoria, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, fa sapere la società tramite il sito ufficiale. Il suo recupero slitta sicuramente a dopo la sosta delle nazionali.

Infine, il centrocampista Aljosa Vasic, come da programma, è stato sottoposto ad un’ulteriore indagine strumentale che ha evidenziato la riduzione dell’edema pericicatriziale al retto femorale destro. Il giovane nazionale serbo prosegue il lavoro differenziato.