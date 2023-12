Vertenza Scarpe&Scarpe: i lavoratori incontrano l’assessore Tamajo

Il 31 dicembre scadrà il contratto di locazione

PALERMO – L’assessore alle attività produttive regionale, Edy Tamajo, ha ricevuto stamane i sindacati per discutere della vertenza che coinvolge i lavoratori Scarpe&Scarpe del Forum di Palermo. A darne notizia la FISASCAT CISL.

“Abbiamo richiesto unitariamente una convocazione all’Assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo il quale ci ha rassicurato che si farà parte attiva convocando apposito incontro alla presenza della società Scarpe&Scarpe nonché della Multiveste Italy 4 Srl – spiega Stefano Spitalieri, Segretario Generale della FISASCAT CISL Palermo Trapani -. La paventata chiusura del punto vendita del Forum nasce, infatti, dalla scadenza del contratto di affitto dei locali e dal mancato rinnovo da parte della Società immobiliare proprietaria che gestisce gli spazi all’interno del centro commerciale“.

“Scarpe&Scarpe avrebbe più volte ribadito alla proprietà immobiliare la volontà di restare negli attuali spazi commerciali o di rimanere all’interno del centro commerciale in altre superfici disponibili ma l’unico riscontro da parte della società immobiliare sarebbe stato esclusivamente una proroga del contratto di affitto fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Non c’è più tempo da perdere! – conclude il sindacalista – il 31 dicembre è ormai alle porte. I 17 lavoratori vivono ormai da troppi mesi in una situazione di estrema incertezza che genera non poche preoccupazioni dal momento che, fra poche settimane, potrebbero perdere il proprio posto di lavoro”.