Diversi episodi si sono verificati nel centro storico

PALERMO – Danneggiate a Palermo alcune vetture parcheggiate in piazza Sant’Anna, nel centro storico, dove nelle scorse settimane si erano verificati episodi simili.

Vetri e finestrini spaccati in via Cantavespri, la strada che conduce in piazza Rivoluzione, e via Garibaldi. Ad altre auto parcheggiate vicino al teatro Santa Cecilia sono stati sfondati e ridotti in frantumi i parabrezza.