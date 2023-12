Prima il pestaggio, poi i colpi di pistola: sopralluoghi in via La Lumia

I momenti della sparatoria

I carabinieri incrociano video e testimonianze

PALERMO – I carabinieri incrociano i video e raccolgono le testimonianze sulla notte criminale di via Isidoro La Lumia. Obiettivo: identificare in fretta l’uomo che ha sparato in mezzo alla folla.

È certo che tutto è partito da una lite. Qualcuno urlava perché pretendeva rispetto ed è stato massacrato di botte. Sarebbe il giovane che il video mostra privo di sensi a terra, trascinato dagli amici. Sembrava che le acque si fossero calmate ed invece la lite è ripresa coinvolgendo altre persone. Si è trasformata in una rissa fra due gruppi. Gli uomini della scientifica hanno fatto dei sopralluoghi per accertare la traiettoria dei colpi.

Sull’asfalto i carabinieri hanno trovato alcuni bossoli e tracce di sangue. Nessuno, però, in questi giorni ha fatto accesso nei pronto soccorso degli ospedali. Si è curato a casa. L’uomo che ha fatto fuoco è stato ripreso mentre si allontanava ed esplodeva un altro colpo in aria. Durante la rissa invece, almeno così sostengono alcuni testimoni, avrebbe sparato ad altezza d’uomo. Poteva finire in tragedia.

Le immagini del video amatoriale non sono abbastanza nitide. Lo sono invece quelle delle telecamere delle attività commerciali. Il volto dell’uomo che ha sparato potrebbe essere rimasto impresso nei fotogrammi e immortalato durante la fuga. C’è chi si ostina a definirla movida, ma è caos in via La Lumia.

