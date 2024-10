Palermo, viabilità rivoluzionata per la mezza maratona: ecco i divieti

Domenica 20 ottobre saranno numerose le strade non percorribili

PALERMO – Domenica 20 ottobre cambia la viabilità a Palermo, questo per fare spazio alla mezza maratona che si svolgerà nel capoluogo siciliano e che passerà dal centro città, ma anche dallo stadio e da Mondello.

Per dare spazio all’edizione numero 21 della mezza maratona sono previsti, dalle 9 del 19 ottobre alle 18.30 del 20 ottobre e comunque sino a cessate esigenze, i seguenti provvedimenti: in viale Regina Elena, tratto compreso tra via Glauco e via Anadiomene, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati; i veicoli provenienti da piazza Valdesi e/o dalle traverse in direzione via Teti, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per via Glauco. In via Glauco prevista l’istituzione del senso unico con direzione via Principe di Scalea con stop e direzione obbligatoria a destra all’intersezione; in via Anadiomene: istituzione del senso unico di marcia da via Principe di Scalea a viale Regina Elena con obbligo di svolta a sinistra con direzione via Teti.

Le vie chiuse al transito

Dalle 8 alle 12.30 del 20 ottobre, giorno della manifestazione sportiva, scatterà la chiusura al transito veicolare nelle seguenti strade: viale Regina Elena, tratto compreso tra via Anadiomene (esclusa) e piazza Valdesi (andata e ritorno); piazza Valdesi, intera piazza (andata e ritorno) escluso il tratto a destra compreso tra viale Principe di Scalea e viale Margherita di Savoia; viale delle Palme, tratto da via Principessa Jolanda a viale Margherita di Savoia; viale Margherita di Savoia, tratto da piazza Valdesi a viale Venere (andata e ritorno), corsia lato sinistra in discesa verso Mondello; tratto da viale Venere a viale Diana intero tratto in entrambi i sensi marcia, viale Principe di Scalea, tratto compreso tra il viale Galatea e piazza Valdesi.

Viale Margherita di Savoia lato valle nel tratto viale Venere/via Mater Dolorosa sarà riaperta al traffico al passaggio dell’ultimo concorrente. I mezzi provenienti da Mondello avranno l’obbligo di svoltare a destra in viale Venere in direzione Palermo centro e potranno arrivare fino alla via Mater Dolorosa alla riapertura del lato valle di via Margherita di Savoia al passaggio dell’ultimo concorrente.

Saranno chiuse anche: viale Venere tratto da via Marinai Alliata a viale Margherita di Savoia nel senso nel tratto; la stessa sarà riaperta al traffico al passaggio dell’ultimo concorrente in viale Margherita di Savoia nella corsia con direzione via Mater Dolorosa; viale Diana, tratto compreso tra viale Margherita di Savoia e piazza Leoni, compresi i varchi e le strade interne al parco della Favorita che collegano i viali principali (andata e ritorno); via della Favorita, intero tratto, compreso tra il largo Willy Brandt ed il cancello della Favorita; largo Willy Brandt; viale Ercole, tratto compreso da cancello Giusino a viale del Fante, compresi i varchi e le stradelle interne al parco della Favorita che collegano i viali principali; sul prolungamento dello stesso, da Statua d’Ercole e fino al piazzale antistante la Palazzina Cinese e fino a piazza dei Quartieri (andata e ritorno).

Saranno anche chiuse: piazza dei Quartieri; l’ingresso di Villa Niscemi in direzione viale Ercole; via Case Rocca, tratto di collegamento viale del Fante/viale Ercole; piazza Leoni, tratto compreso tra viale Ercole e via dell’Artigliere (carreggiata contromano).

Chiusura al transito veicolare nel tratto interessato al passaggio degli atleti in ingresso e uscita dal Parco della Favorita (andata e ritorno); via dell’Artigliere, tratto compreso tra piazza Leoni e piazza Vittorio Veneto (solo la carreggiata contromano nel senso e nel tratto utilizzata in andata e ritorno); via del Bersagliere, intero tratto, compreso tra piazza Don Bosco e via dell’Artigliere; via del Granatiere intero tratto compreso tra via Generale Di Giorgio e piazza Vittorio Veneto.

Divieti di transito veicolare pure nelle vie e nelle piazze: Vittorio Veneto, lato valle tratto compreso tra la via dell’Artigliere (corsia contromano) e la via Libertà, che sarà transennato e percorso dagli atleti in andata e ritorno; sarà consentito il transito veicolare ai veicoli provenienti da viale Croce Rossa in direzione via Brigata Verona; via Libertà, tratto compreso da piazza Vittorio Veneto alle piazze Castelnuovo/Ruggero Settimo – carreggiata centrale, in andata e ritorno. In via Libertà inoltre sarà sospeso temporaneamente l’utilizzo della pista ciclabile e sarà posto il divieto di transito ai cicli e velocipedi.

Chiuse in piazza Castelnuovo la semicarreggiata lato piazza nel tratto compreso tra via Libertà e via Dante; la strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre; l’ansa riservata alla sosta dei taxi, adiacente l’area pedonale. I veicoli provenienti dalla laterale di monte di via della Libertà, potranno continuare la marcia sulla semicarreggiata lato destro con direzione via Dante.

Niente auto nemmeno in via Dante, tratto compreso tra via Garzilli (esclusa) e piazza Castelnuovo (semicarreggiata nel senso e nel tratto); via Guarino Amella; via Folengo; via Panascia; via Turati (tratto compreso tra via Libertà e piazza Sturzo nel senso e nel tratto: semi carreggiata lato Teatro Politeama). I veicoli provenienti da via Turati, potranno continuare la marcia sulla laterale di mare di via Libertà.