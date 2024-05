La voragine in viale Regione Siciliana

Chiusa una parte della carreggiata in direzione Catania

PALERMO – “Quando i vigili urbani sono intervenuti c’era solo un avvallamento. La voragine si è aperta dopo e ha inghiottito uno dei birilli piazzati per delimitare la zona”, dice il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello.

La morte di Samuele Fuschi è una tragica certezza, la dinamica e le cause sono ancora da accertare. Il corpo era a 47 metri dal punto di viale Regione Siciliana in cui ha perso il controllo dell’Honda Sh300.

I vigili urbani hanno ristretto per un centinaio di metri la carreggiata centrale in direzione Catania, poco dopo il ponte di Bonagia. Si procede su una fila, le ripercussioni alla circolazione sono e saranno inevitabili. In ballo, però, ci sono questioni di sicurezza.

Le immagini mostrano che c’è uno strato vuoto fra l’asfalto e la fondazione. Solo gli occhi esperti dei tecnici della Protezione civile, coinvolta dalla Procura della Repubblica che ha posto sotto sequestro il tratto di strada, potranno stabilire cosa ha provocato il cedimento. Stanno lavorando al fianco dei vigili urbani.

Al contempo bisogna scongiurare il pericolo che eventi analoghi possano verificarsi in altri punti. Specie dopo avere saputo dai vigili che la voragine si è aperta all’improvviso. Era prevedibile? Il pericolo poteva emergere con una manutenzione ordinaria?

Nelle prossime ore sarà eseguita una Tac sul corpo di Fuschi, sposato e padre di quattro figli, per valutare le lesioni che hanno provocato la morte.

Lo scooter non poteva circolare perché era sotto fermo amministrativo. La patente della vittima non consentiva di guidare un mezzo con cilindrata di 300 centimetri cubici.

Resta da capire a che velocità procedesse e se la vittima indossasse o meno il casco trovato sull’asfalto. Gli investigatori stanno ancora accertando se ci siano delle telecamere che hanno ripreso la scena.