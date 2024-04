Indagano i carabinieri

VIA SAMPOLO

PALERMO – Tentato furto in un bar in via Sampolo a Palermo. Un uomo con un piede di porco ha cercato di forzare l’ingresso del bar Atelier.

Le immagini sul cellulare e l’allarme

Ad accorgersi del tentativo di irruzione il titolare che sul cellulare ha visto le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale con il ladro incappucciato. Il titolare, a quel punto, ha lanciato l’allarme e il malvivente è fuggito. Le indagini sono condotte dai carabinieri.