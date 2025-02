Erano 30 gli agenti in campo

PALERMO – In una bancarella abusiva vendevano, addirittura, anche farmaci scaduti. Si tratta di una delle numerose scoperte fatte dagli agenti della Polizia municipale di Palermo, impegnati stamani in una vasta operazione di controllo del territorio nella zona di corso Tukory e dell’Albergheria.

La marmellata in vendita

Il venditore aveva però lasciato tutta la merce una volta visti arrivare i vigili, che hanno poi rinvenuto una grande quantità di marmellata – anch’essa scaduta – contrassegnata dalla dicitura “aiuto militare Ue”. Si tratta di materiale destinato alla distruzione immediata.

Erano 30 gli agenti in campo che, a partire dalle prime ore della mattinata, hanno provveduto a rimuovere anche 8 veicoli destinati alla demolizione. Ed elevato numerose sanzioni agli automobilisti per le violazioni del codice della strada riscontrate durante i controlli.

Il comandante

“La Polizia municipale – ha detto il comandante Angelo Colucciello – non può non rispondere fattivamente alle giuste esigenze dei cittadini, che chiedono soprattutto certezza delle regole e rispetto reciproco. Numerose sono le segnalazioni che giungono ogni giorno al Comando e la nostra risposta è immediata”.

E annuncia: “Si continuerà a programmare i servizi in maniera tale da sfruttare al meglio le risorse disponibili e gli interventi continueranno, specie in questo momento, in cui l’Amministrazione Comunale sta mettendo in atto un grande sforzo nell’avviare anche in questa zona la raccolta differenziata”.

All’operazione hanno collaborato anche gli operatori della Rap, che hanno dovuto rimuovere dalle strade 40 metri cubi di mobili, masserizie e altro materiale ingombrante.