Per oltre mezzo secolo punto di riferimento per gli amanti degli animali

PALERMO – “Con oggi si chiude una storia lunga 60 anni”. Comincia così il post con cui il Gruppo Vilardo, catena specializzata dedicata agli animali con vari punti vendita a Palermo, si congeda definitivamente dai propri clienti.

Vilardo chiude, la nota: “Siete parte della nostra storia”

“Quando a Palermo il mondo Pet era ancora sconosciuto, Vilardo nacque per amore degli animali – si legge in un comunicato diffuso sui social – Da allora siamo diventati, con semplicità e lavoro quotidiano, un punto di riferimento per tante persone e tante famiglie che condividono questo stesso amore. Per oltre mezzo secolo ci avete scelto, sostenuto e accompagnato. Generazione dopo generazione, siete entrati nel nostro negozio non solo come clienti, ma come parte della nostra storia”.

“Oggi, con emozione e profonda riconoscenza, salutiamo questo percorso che ci ha dato tanto – recita ancora la breve nota – Si chiude un’attività, ma non si spegne la missione che l’ha fatta nascere: l’amore per gli animali, il rispetto e la cura verso ogni vita. A tutti voi, grazie di cuore per questi 60 anni vissuti insieme”.

Il dolore dei clienti: “Da oggi siamo tutti più poveri”

Inconsolabili le persone che nel corso degli anni avevano trasformato i punti vendita del Gruppo Vilardo in tappe obbligate per tutto il percorso di vita dei propri animali.

“Un dolore immenso, siete più di come vi siete descritti in questo doloroso post, che suona per chi vi ha conosciuto in tutti questi meravigliosi anni quasi come un lutto – scrive Giulia – Non esagero, credetemi. Il grande capostipite di questo magnifico gruppo cinotecnico si è fatto da solo, con quella umile eleganza e umiltà che appartiene a persone più uniche che rare. Sempre gentile e competente, mai stucchevole e mai estremo, anche davanti a un no (…) I sabato poi il centro diventava quasi un Club tra clienti e amici storici, quel negozio sembrava una fiera tanto era gremita….ma anche così nessuno veniva trascurato. Io non so le ragioni per le quali le saracinesche oggi si abbassano per non riaprire, ma sono certa che da oggi siamo tutti più poveri”.

“Rimarrete i migliori nel campo del pet food”

“È diventato estremamente complicato tenere in vita un’attività in questo mondo di squali. A voi i miei più sinceri auguri di un sereno e luminoso cammino. Grazie di tutto”, commenta Giovanni. “Mi dispiace veramente tanto. Ho tanti ricordi legati e voi e credo di potere affermare senza dubbio che siate e rimarrete i migliori nel campo del pet food. Un abbraccio”, scrive Chiara.

“Apprendo con grande dispiacere della chiusura della vostra attività tanto importante per tutti noi clienti affezionati da sempre – commenta Silvana – Sicuramente avrete avuto le vostre giuste ragioni per farlo e quindi le scelte vanno sempre rispettate, ma ovviamente ci mancherete molto. Vi auguro sinceramente ogni bene, buona vita sempre”.