Le avances alla ragazza scatenano il putiferio

PALERMO – Ad allungare la scia di violenza a Palermo si aggiunge un’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi in piazza Caracciolo alla Vucciria. Una ragazza di 16 anni peruviana e il fidanzato marocchino di 27 anni sono stati feriti a colpi di bottiglia.

La giovane è stata curata al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove si è presentata intorno alla 5 del mattino. Aveva una ferita alla mano, il ragazzo con setto nasale rotto. I medici hanno informato i carabinieri.

I due fidanzati hanno preferito andare via, ma i carabinieri hanno rintracciato la sedicenne a casa di una zia a Villabate.

I militari hanno ricostruito che la scintilla della rissa sarebbero state le avances rivolte da un gruppo di giovani alla ragazzina. Il fidanzato ha reagito ed è scoppiato il caos. Sono intervenute più persone che si sono dileguate. Ad avere la peggio la coppia di fidanzati.

Il tutto alla vigilia di quanto sarebbe accaduto all’indomani in via Quintino Sella, dove una ragazza è stata ferita da un colpo di pistola alla testa.