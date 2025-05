Calci e pugni: rissa in corso Vittorio Emanuele a Palermo, tre arresti

La violenza nei pressi di piazza Marina

PALERMO – Un nuovo episodio di violenza in pieno centro a Palermo. Tre giovani hanno dato vita a una rissa in corso Vittorio Emanuele, è successo stanotte nei pressi di piazza Marina, poco dopo le 4. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dalle urla che provenivano dalla strada.

L’allarme ai carabinieri

Al numero di emergenza 112 sono stati segnalati tre extracomunitari, probabilmente ubriachi, che se le davano di santa ragione. Calci e pugni. Uno dei tre avrebbe cercato di dileguarsi, ma nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno riportato la situazione alla calma e hanno fatto scattare l’arresto.

L’arresto

Sul luogo della rissa anche i sanitari del 118. In manette sono così finiti tre marocchini, due 22enni e un 24enne. Un episodio che alimenta la preoccupazione dei cittadini sul fronte della sicurezza. Dieci giorni fa un altro caso di violenza si è infatti registrato in via Roma, dove sono stati presi di mira due ragazzi.

Nuovo episodio di violenza nel centro storico

Ad aggredirli, un gruppo di sette giovani a bordo di motorini elettrici. Uno di loro era stato poco prima rimproverato da una delle vittime: in sella allo scooter li aveva affiancati sul marciapiede e aveva tentato di bloccarli. Poi l’assalto del branco e la violenza. Entrambi sono stati trasportati in ospedale.