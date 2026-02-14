Palermo-Entella 1-0: Pohjanpalo sblocca la gara al quarto minuto – LIVE

Palermo-Virtus Entella, gara valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 15:00 allo stadio “Renzo Barbera”.
Palermo-Virtus Entella: la partita
Articolo in aggiornamento
4′ – GOL DEL PALERMO! Cross perfetto di Augello da calcio d’angolo e stacco di testa imperioso di Pohjanpalo che sblocca subito la gara!
Ore 15:02 – Primo pallone affidato alla squadra ospite, comincia l’incontro al “Barbera”
Ore 14:58 – Palermo e Virtus Entella fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio d’inizio
Ore 14:45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, si comincia tra quindici minuti
Ore 14:20 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della partita
Palermo-Virtus Entella: il tabellino
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 6 Gomes, 7 Johnsen, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Modesto, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.
VIRTUS ENTELLA: 1 Colombi, 3 Alborghetti, 5 Squizzato, 8 Karic, 10 Cuppone, 11 Guiu, 15 Marconi (C), 26 Di Mario, 27 Dalla Vecchia, 57 Del Lungo, 94 Mezzoni. A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 4 Nichetti, 7 Bariti, 9 Stabile, 17 Tirelli, 19 Debenedetti, 23 Parodi, 24 Franzoni, 32 Benedetti, 38 Pilati, 46 Turicchia. Allenatore: Chiappella.
ARBITRO: Ivano Pezzuto (Lecce). Primo assistente: Vittorio Di Gioia (Nola). Secondo assistente: Andrea Niedda (Ozieri). Quarto ufficiale: Roberto Lovison (Padova). VAR: Marco Serra (Torino). AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia).
MARCATORI:
NOTE: