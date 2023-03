Il Palermo a caccia della vittoria: 4 punti nelle ultime 5 gare

Sabato 11 marzo, contro il Cittadella, un'altra sfida in trasferta per i rosanero

PALERMO – La squadra rosanero guidata da Eugenio Corini prosegue nel percorso di preparazione in vista della sfida in trasferta contro il Cittadella di sabato 11 marzo alle ore 14:00. Allo stadio “Tombolato” i siciliani saranno ospiti della compagine di mister Edoardo Gorini in occasione della 29a giornata del campionato di Serie B.

Un incontro pieno di ambizioni per entrambe le formazioni, che spinte da motivazioni diverse faranno di tutto per ottenere la vittoria. Nella gara d’andata, giocata al “Renzo Barbera” a ottobre del 2022, il risultato finale fu di 0-0 in un periodo più o meno altalenante per Brunori&Co. Oggi il Palermo ha acquisito maggiore sicurezza e continuità nelle prestazioni mostrate in campo, con una serie di risultati utili che hanno permesso ai rosanero di portarsi molto vicini alla zona play-off della classifica.

CITTADELLA-PALERMO

Il club del capoluogo siciliano si trova attualmente a quota 38 punti in graduatoria, al nono posto, contro le 34 lunghezze ottenute fino a questo momento dal Cittadella, quattordicesimo. Soltanto 4 punti dividono le due squadre, con i veneti che stanno cercando di aumentare il distacco per allontanarsi sempre di più dalla zona play-out.

I rosanero, invece, stanno provando in tutti i modi a consolidarsi nella zona play-off della classifica del campionato cadetto. Il Cagliari, in ottava posizione (la prima utile per accedere agli spareggi), per ora ha appena un punto più (39) rispetto alla compagine del City Football Group. Il momento di forma di Palermo e Cittadella, poi, è abbastanza simile: entrambe le squadre, nelle ultime 10 partite, hanno ottenuto 15 punti. I rosanero a fronte di 3 vittorie e 6 pareggi, la squadra di Gorini invece dopo 4 vittorie e 3 pareggi.

IL MOMENTO DEI ROSA

Analizzando gli ultimi cinque incontri, invece, il Palermo ha ottenuto quattro pareggi e una sconfitta, totalizzano quindi soltanto 4 punti. Uno score che non rispecchia pienamente le ultime uscite della squadra di Eugenio Corini. Spesso sfortunata, ma a volte anche poco cinica, la compagine di viale del Fante è anche reduce da un mese molto impegnativo (febbraio) che ha messo di fronte a Brunori e compagni tutte le squadre di vertice della Serie B.

Una prova di maturità superata in maniera ottimale dai rosanero, che adesso si avviano all’ultima fase della serie cadetta con la possibilità di giocarsi gli spareggi per la promozione in Serie A da neopromossa. Ecco perché il Palermo ha bisogno di tornare al successo, con i tre punti che sono sempre più alla portata della formazione allenata dal tecnico di Bagnolo Mella per le prestazioni mostrate nelle ultime settimane. L’obiettivo deve essere quello di allineare i risultati alle partite ben approcciate ultimamente dalla compagine siciliana.