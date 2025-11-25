Palermo, volano gli stracci in maggioranza: scontro tra Lega e FI

Il Carroccio chiede le dimissioni dell'assessore forzista Alongi

PALERMO – Un procedimento disciplinare in Rap manda in tilt il centrodestra a Palermo, facendo saltare la seduta per il rinnovo del contratto della partecipata. Casus belli il procedimento disciplinare disposto dall’azienda nei confronti di un dipendente accusato di aver rilasciato dichiarazioni, senza autorizzazione, nel corso di un video sui social del deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia.

Un video girato a Borgo Nuovo durante un’operazione straordinaria di pulizia del quartiere, il cui merito sarebbe stato attribuito proprio a Figuccia. Il direttore generale della Rap ha così convocato il dipendente per una contestazione disciplinare. Una mossa che ha mandato su tutte le furie il capogruppo dei salviniani, Sabrina Figuccia, sorella del deputato ma anche coordinatrice provinciale del partito, che a Sala Martorana ha chiesto le dimissioni dell’assessore al ramo, il forzista Piero Alongi, e del direttore dell’azienda. A quel punto sono saltati i nervi e con esso anche la seduta del consiglio, aggiornata a domani.

FI: “Intervento surreale”

“Quello a cui abbiamo assistito è un intervento surreale, totalmente fuori da ogni logica politica e di buona amministrazione”, attacca il capogruppo forzista Leopoldo Piampiano.

“La richiesta di dimissioni del direttore generale della Rap e dell’assessore Alongi rappresenta un fatto grave e senza precedenti, chiediamo un chiarimento urgente da parte della Lega”.

Opposizioni: “Maggioranza nel caos”

“Esprimiamo profonda preoccupazione per il clima di confusione, disordine e crescente dissenso che continua a manifestarsi all’interno della maggioranza”, dicono i consiglieri di opposizione Giulia Argiroffi, Ugo Forello e Carmelo Miceli.

“Tale intervento è stato pronunciato in aula alla presenza di Alessandro Anello, anch’egli appartenente allo stesso gruppo consiliare e componente della Giunta, che non ha preso le distanze dalle dichiarazioni della collega, contribuendo così ad alimentare un clima di ulteriore tensione”.