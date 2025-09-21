Palermo, Vucciria e centro storico: controlli a tappeto e un arresto

Giro di vite nei luoghi della movida

PALERMO – Anche il fine settimana in corso è ‘controlli stringenti’ su più aree della città. In linea con le direttive operative previste dai modelli di “Controllo Integrato del Territorio”. E dal protocollo di sicurezza “Alto Impatto”.

Nell’ambito del piano di “Controllo Integrato del Territorio”, un rilevante servizio è stato effettuato nelle zone della Stazione Centrale e di via Lincoln. Aree considerate ad alta sensibilità per l’ordine pubblico e la sicurezza urbana.

Le numerose aliquote impegnate sono state indirizzate sia al presidio del territorio, con posti di controllo e riscontri di persone sottoposte a misure cautelari, sia al vaglio dei requisiti amministrativi in capo agli esercenti.

Complessivamente sono state identificate 50 persone di cui 12 con precedenti di polizia, controllati 20 veicoli ed elevate 6 sanzioni al Codice della Strada.

Controlli al centro storico

Contestualmente, nel centro storico del capoluogo, è stato realizzato un servizio interforze relativo al piano di sicurezza denominato “Alto Impatto”. Che ha visto dispiegate sul territorio, aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Tutte le componenti schierate, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico. Con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico. Ed ancora di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai. Di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, piazza Rivoluzione e via Garibaldi.

Un arresto alla Vucciria

Il servizio è stato finalizzato sia al presidio del territorio che alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa.

Durante uno dei servizi operativi previsti nel piano “Alto Impatto”, personale della Sezione Investigativa – “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile della Polizia di Stato ha tratto in arresto, nel quartiere Vucciria, un cittadino tunisino di 20 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sorpreso, in flagranza di reato, dopo aver ceduto una dose di sostanza stupefacente di tipo hashish

Gli agenti avevano modo di osservare un cittadino, già noto per i suoi precedenti di polizia, intento a ricevere dall’odierno indagato, dipendente di un esercizio di somministrazione del centro storico, un involucro sospetto. A seguito di perquisizione, nelle tasche dei pantaloni del sospettato, è stata rinvenuta una somma pari a circa 300 euro. Mentre nel locale, all’interno di un elettrodomestico nell’esclusiva disponibilità dell’indagato, venivano rinvenute e sequestrate due dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Essendo dunque emerso un quadro fortemente indiziario a suo carico, il giovane veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La misura precautelare è stata convalidata.

L’abusivismo commerciale

Serrati, inoltre, i controlli lungo le strade del centro storico palermitano. Volti a contrastare l’abusivismo commerciale, attraverso accertamenti di natura amministrativa funzionali. Al contemperamento del corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e delle legittime aspettative di svago degli avventori.

Nell’ambito di tali servizi sono state identificate 178 persone di cui 13 con precedenti di polizia, controllati numerosi veicoli ed elevate 2 contravvenzioni al Codice della strada. I servizi di controllo del territorio continueranno anche nelle prossime settimane.