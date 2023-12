Dalla Vucciria al Cep, le “tracce” di Celesia al vaglio degli investigatori

Il luogo del delitto

Quei colpi sparati la notte di via La Lumia

PALERMO – È presto per tirare le somme, specie in un momento in cui le indagini sono in pieno svolgimento e i pubblici ministeri stanno facendo degli interrogatori. Sotto torchio per l’omicidio in discoteca ci sono due fratelli di 17 e 22 anni. Un filo rosso potrebbe legare, però, gli episodi che hanno scosso le notti di Palermo.

Un mese fa circa c’è stata una rissa alla Vucciria. Tra i protagonisti ci sarebbe stato Rosolino Celesia, il ventiduenne freddato a colpi di pistola nella locale di via Pasquale Calvi. La notte del 9 dicembre, un’ora dopo che qualcuno ha sparato una raffica di colpi di pistola in aria in via Isidoro La Lumia, una telefonata segnalava l’esplosione di altri due colpi al Cep. Una notizia che non ha avuto un seguito. È il rione alla periferia di Palermo dove viveva Celesia. Casualità? Casuale è pure che davanti alla discoteca Notr3, la stessa dell’omicidio, ci sia stata una rissa nella notte fra il 15 e il 16 dicembre scorsi?

A Palermo si muovono bande di ragazzi. Si scontrano per la supremazia. Litigano e a volte sparano.