Pallacanestro Trapani: debutto per i granata dell’Under 14

La formazione trapanese è guidata da Sergio Solina, ritornato nello staff delle giovanili granata dopo le esperienze a Isernia e Pescara

TRAPANI – La Pallacanestro Trapani è pronta a disputare il campionato Under 14, con il debutto fissato per questa sera, martedì 8 marzo, nella gara casalinga del PalaConad contro la Nuova Pallacanestro Marsala. La palla a due della partita della On Off Trapani è fissato per le ore 19:45.

Il campionato regionale è diviso in gironi e la Pallacanestro Trapani nella prima fase del torneo affronterà le formazioni provenienti dalla provincia di Trapani. Oltre ai granata e alla già citata Nuova Pallacanestro Marsala, sono presenti Virtus Pallacanestro Mazara e Libertas Alcamo. La formazione trapanese è guidata da Sergio Solina, tecnico ritornato in estate nello staff delle giovanili granata dopo le esperienze in quel di Isernia e Pescara.

Il calendario granata Under 14

Martedì 8 marzo, ore 19:45, On Off Trapani vs Nuova Pallacanestro Marsala

Sabato 19 marzo, ore 16, Libertas Alcamo vs On Off Trapani

Giovedì 24 marzo, ore 19:45, On Off Trapani vs Virtus Pallacanestro Mazara

Martedì 29 marzo, ore 18, Nuova Pallacanestro Mazara vs On Off Trapani

Giovedì 7 aprile, ore 19:45, On Off Trapani vs Libertas Alcamo

Sabato 9 aprile, ore 17, Virtus Pallacanestro Mazara vs On Off Trapani

Il roster granata Under 14

Andrea Peduzzi

Andrea Romano

Antonino Di Genova

Antonio La Commare

Carlo Giannitrapani

Claudio Salone

Gabriele Virgilio

Giacomo Raies

Giuseppe Messina

Luca Bevilacqua

Marco Palermo

Mario Ferretti

Paolo Irienti

Riccardo Pace

Salvatore Cusenza

Stefano Casciano

Vincenzo De Filippi

Vincenzo Accardo

Staff Tecnico

Sergio Solina – Allenatore

Giulio Accardo – Assistente Allenatore

Gianni Di Malta – Dirigente Accompagnatore

Davide Scontrino – Preparatore Atletico