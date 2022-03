Pallacanestro Trapani, vittoria contro Treviglio per 78-70

Mollura, Massone e Wiggs autori rispettivamente di 21, 20 e 19 punti

TRAPANI – Vittoria esaltante della 2B Control Trapani contro Gruppo Mascio Treviglio. Dopo i primi cinque minuti a favore di Trapani, Treviglio prende saldamente le redini del match e si porta alla pausa in vantaggio. Nel terzo quarto i granata entrano con un cipiglio diverso, mettono grande aggressività in difesa e realizzano dalla distanza con continuità. Nell’ultima frazione gli ospiti non riescono nella rimonta e Trapani conquista i 2 punti. Tra i singoli citiamo Mollura, Massone e Wiggs, autori rispettivamente di 21, 20 e 19 punti.

IL RACCONTO DELLA PARTITA

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Massone (play), Romeo(play), Wiggs(guardia), Mollura(ala forte) e Biordi(pivot). Carrea risponde con Langston, Miaschi, Sacchetti, Rodriguez e Sollazzo.

Primo possesso palla per Trapani e primo canestro mancato, subito Treviglio con un fischio arbitrale, primi due punti per Trapani con un Canestro da due di Wiggs. Rimessa per Trapani, due punti a canestro per Massone, risponde Langston con i primi due punti per Treviglio. Sottotono Treviglio, arriva il primo fallo per Sollazzo che porta Carrea a chiamare il primo timeout a cinque minuti dall’inizio del match (8-2). Possesso per Trapani e canestro per Massone che domina questi primi minuti di gioco, risponde Treviglio con una tripla spettacolare di Miaschi. Primo fallo anche per Trapani con Sollazzo che va in lunetta, due su due (10-7). Primo vantaggio per Treviglio con un tiro su due a segno in lunetta per D’Almeida (12-13). Il primo quarto si conclude con Treviglio con una lunghezza di tre su Trapani (14-17).

2° QUARTO: dopo un primo quarto molto equilibrato, riprende la gara con il fallo su Wiggs che va in lunetta ed è un tiro su due per lui. Ottima azione di Bogliardi che segna e subisce fallo ma non va a segno il tiro libero. Dopo una fase di gioco statica Wiggs si alza e mette a segno un canestro da due punti. Arriva il secondo Timeout di Coach Carrea (22-25), possesso per Trapani. Reati mette a segno una tripla fondamentale, seguita da un’altra tripla di Miaschi che porta Treviglio ad allungare di nove lunghezze e arriva anche il primo timeout per Coach Parente (22-31). Risponde Mollura, che si trova solo in area, con un tiro da tre. Trapani riesce a riprendersi con altre due triple consecutive di Taflaj e Massone, si accorcia la distanza per Trapani, fondamentale la difesa. Occasioni perse in attacco per i granata che lasciano in vantaggio Treviglio all’inizio dell’intervallo lungo. (34-38)

3° QUARTO: Secondo tempo al Palaconad con la rimessa di Treviglio e primi due punti. Azione d’attacco per Miaschi che prova da tre ma viene stoppato magistralmente da Wiggs. Massone realizza da tre seguito dal capitano Mollura che mette a segno una bomba portando trapani sul meno due (44-46). Trapani perde palla in rimessa e regala due punti a Treviglio realizzati sotto canestro da Langston. Tripla di Romeo e time out per coach Carrea sul meno uno (49-50). Massone realizza il canestro del sorpasso e subisce fallo che mette a segno, azione da tre per lui. Biordi a terra, entra Kovachev. Treviglio è ferma, Mollura segna da tre e con un parziale di 26-14 si conclude il terzo quarto. (60-52)

4° QUARTO: Ultimo quarto e vantaggio in doppia cifra per Trapani con un canestro da due di Tomasini, segue Mollura con una tripla e ad un minuti dall’inizio coach Carrea chiama timeout (65-52). Fallo su canestro di Langoston che non mette a segno il libero dalla lunetta. Fallo tecnico a Sacchetti, Mollura in lunetta, realizza, rimessa per Trapani. Trapani commette qualche errore in attacco ma bene in difesa e mantiene il vantaggio in doppia cifra. Wiggs sotto canestro, realizza e subisce fallo, azione da tre per lui. Time out al 37’ per coach Carrea. (75-60) Riprende il gioco, Treviglio in attacco e l’arbitro fischia passi per Langston, Trapani recupera possesso palla. Treviglio in difficoltà punta su un’ottima difesa e un attacco veloce con una tripla di Miaschi, seguita da una tripla di Reati che accorcia il vantaggio dei granata ad un minuti al termine. Ancora una tripla di Miaschi che porta coach Parente a chiamare un timeout. (75-70) Grande pressing in difesa da parte di Treviglio ma Mollura si alza da tre e segna. Treviglio prova a realizzare senza successo, la partita termina con la vittoria dei granata. (78-70)

IL TABELLINO

2B Control Trapani vs Gruppo Mascio Treviglio: 78-70

Parziali: (14-17, 20-21, 26-14, 18-18)

2B Control Trapani: Marco Mollura 21 (1/2, 5/6), Federico Massone 20 (6/12, 2/7), Sekou aole Wiggs 19 (8/11, 0/4), Gabriele Romeo 7 (2/3, 1/2), Simone Tomasini 6 (2/4, 0/1), Celis Taflaj 5 (1/3, 1/2), Vincenzo Guaiana 0 (0/1, 0/0), Ygor Biordi 0 (0/2, 0/0), Kovachev Martin 0 (0/0, 0/0), Giovanni Minore 0 (0/0, 0/0), Valerio Longo 0 (0/0, 0/0), Veljko Dancetovic 0 (0/0, 0/0)

Allenatore: Daniele Parente.

Gruppo Mascio Treviglio: Federico Miaschi 22 (1/3, 5/14), Adam Sollazzo 11 (4/7, 0/2), Wayne Langston 9 (3/7, 0/0), Davide Reati 8 (1/1, 2/6), Matteo Bogliardi 7 (2/4, 1/3), Brian Sacchetti 6 (3/5, 0/1), Ursulo D’almeida 5 (1/2, 0/0), Yancarlos Rodriguez 2 (1/2, 0/3), Ion Lupusor 0 (0/1, 0/0), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/0)

Allenatore: Michele Carrea.

Arbitri: Cappello, Miniati, Marzulli.