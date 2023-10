Pallanuoto, l’Ekipe Orizzonte espugna Rapallo: 12-8 il finale

"È la conferma del buono lavoro di preparazione"

CATANIA – Continua con un successo il percorso di inizio stagione dell’Ekipe Orizzonte nel campionato di pallanuoto femminile 2023-24. Nel pomeriggio le catanesi hanno vinto 12-8 sul campo del Rapallo Pallanuoto l’anticipo della seconda giornata di campionato, conquistando così altri tre punti solo quattro giorni dopo la vittoria all’esordio contro il Cosenza Pallanuoto.

Nel match di oggi la squadra di Martina Miceli ha preso il largo già nel primo tempo, conquistato per 6-1, vincendo poi per 2-1 il secondo parziale. Ininfluente il punteggio della terza e quarta frazione di gioco, entrambe a favore delle liguri per 3-2.

Claudia Marletta è stata la top scorer delle rossazzurre con tre gol, mentre Bronte Halligan e Dafne Bettini sono andate a segno due volte a testa. Una rete ciascuno per Chiara Tabani, Giulia Viacava, Gaia Gagliardi, Masha Borisova e Aurora Longo.

Al fischio finale parola alla numero 13 dell’Ekipe Orizzonte, che ha subito rivolto il pensiero alla sfida internazionale in programma nel fine settimana: “Anche la partita di oggi come quella di sabato scorso – ha detto Aurora Condorelli – conferma che stiamo portando avanti un percorso di crescita comune per alimentare e rafforzare sempre di più il nostro intento di essere un gruppo unito. Siamo ancora in fase di costruzione del gioco e stiamo facendo di tutto per ritrovare prima possibile gli automatismi che avevamo prima. Ci sentiamo pronte per la sfida di Coppa, nella quale sappiamo bene che avremo davanti a noi un avversario da non sottovalutare assolutamente. Saremo determinate, soprattutto perchè sappiamo che per noi sarà fondamentale vincere”.

Il prossimo turno

Sabato 7 ottobre alle 19:00, alla piscina di Nesima, l’Ekipe Orizzonte giocherà la prima gara del gruppo A di Champions League contro le spagnole del Sant Andreu. Le altre componenti del gruppo sono il Terrassa (SPA) e la Sis Roma (ITA), il girone si disputerà con gare di andata e ritorno sul campo di tutte le componenti del gruppo. La prima classificata si qualificherà alla Final Four.

Il tabellino del match

RAPALLO PN-EKIPE ORIZZONTE 8-12

Parziali: 1-6; 1-2; 3-2; 3-2

RAPALLO PN: S. Caso, N. Zanetta, U. Gitto 2, A. Milicevic, C. Marcialis 1, L. Vanelo, G. Gnetti, B. Cabona, P. Kudella 1, D. Vomastkova, R. Bianconi 4, G. Lombella, L. Pizzimbone, C. Grasso. All. Antonucci

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, C. Tabani 1, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 2, V. Palmieri, C. Marletta 3, G. Gagliardi 1, M. Borisova 1, A. Longo 1, M. Leone, A. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Rovida e Romolini

Note: Spettatori 50 circa. Bettini fallisce un rigore nel quarto tempo a 1.40 (traversa). Superiorità numeriche: Rapallo 4/16 +2 rigori, Catania 3/9+ 2 rigori. Nessuna uscita per limite di falli.