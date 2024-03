Pallanuoto, il derby siciliano lo vince l’Ortigia: TeLiMar ko in casa

Consolidato il quarto posto in classifica per i siracusani

PALERMO – Quinta giornata del Round Scudetto di Serie A1 maschile di pallanuoto e match di rilievo nel capoluogo siciliano tra TeLiMar e Ortigia. Il derby dell’isola metteva in palio punti importanti per il quarto posto in graduatoria e la compagine siracusana ha siglato una vittoria di rilievo ai danni dei cugini palermitani.

L’incontro, giocato alla piscina comunale di viale del Fante, inizia subito in maniera equilibrata e alla fine del primo quarto il risultato parziale è di 1-1. Negli otto minuti successivi la squadra guidata da coach Piccardo esce allo scoperto e va sul +2 alla fine del secondo tempo. Il terzo parziale è probabilmente il migliore per i padroni di casa, ma rimangono comunque in svantaggio di tre reti. Alla fine l’Ortigia gestisce bene il vantaggio e chiude l’incontro sul risultato finale di 6-10.

Con questo successo il club aretuseo consolida proprio il quarto posto in graduatoria a quota 33 punti. La compagine guidata da Gu Baldineti si ferma sul quinto gradino in classifica con 28 lunghezze ottenute. In programma, adesso, le ultime due giornate del Round Scudetto prima della fase finale del massimo campionato italiano.