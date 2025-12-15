Pallanuoto: il TeLiMar lotta per due tempi, poi ha la meglio l’Ortigia

Il presidente Giliberti dopo il derby: "Continuando così retrocessione sicura"

Il TeLiMar chiude il girone di andata di Serie A1 di pallanuoto maschile a quota 9 punti. Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini il derby salvezza con il Circolo Canottieri Ortigia 1928 finisce 9-16.

Partita dai due volti: prima metà equilibrata, con il club dell’Addaura che la sblocca, ma poi è costretto a rincorrere e a recuperarla sul 3-3. Soprasso degli aretusei sul finale del primo periodo, con la reazione dei padroni di casa che non si fa attendere e a metà del secondo tempo gli uomini di Baldineti sembrano di nuovo in controllo del match con due reti di scarto. I biancoverdi, però, con un break di 3 a 0 riescono ad andare all’intervallo lungo in vantaggio di un gol.

Il terzo quarto della partita è quello che spezza definitivamente le gambe ai palermitani: 7 a 1 in favore degli ospiti, che poteva anche essere più pesante se non fosse stato per il settimo rigore parato in questo girone di andata da Massaro, con il TeLiMar che deve anche fare a meno di due pedine preziose come Alfonso e Muscat, gravati di tre falli ciascuno.

Con un centroboa fuori e l’altro, il capitano Lo Cascio, a mezzo servizio per via del recente infortunio a una costola da cui non si è ancora del tutto ripreso, la rincorsa è quasi impossibile. Ci prova con rabbia e orgoglio Giliberti, ma non è abbastanza. Dopo la lunga pausa invernale, allungata dagli Europei, il campionato riprenderà il 31 gennaio, con l’impegno casalingo del TeLiMar contro la Roma Vis Nova.

Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar, ha commentato a fine gara: “Oggi, nell’importantissimo derby giocato in casa contro l’Ortigia, abbiamo fornito una prestazione veramente scadente, meritando questa sonora sconfitta. Vedremo come affrontare la situazione, perché continuando a giocare in questo modo la retrocessione è assicurata”.