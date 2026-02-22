Pallanuoto, il TeLiMar perde in casa contro l’AN Brescia

Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini

Grande spettacolo alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini, dove il TeLiMar perde con onore contro l’AN Brescia nella terza giornata di ritorno di Serie A1 di pallanuoto maschile. Finisce 16-20 un match in cui per lunghi tratti i padroni di casa sfiorano l’impresa contro la seconda della classe.

Il club dell’Addaura gioca alla pari con i Leoni fin dai primi minuti, peccando forse soltanto nella fretta con cui vuole concludere a rete. Dopo due gol annullati ai palermitani, lo strappo decisivo degli ospiti arriva solo nell’ultimo quarto, ma la squadra allenata da Ivano Quartuccio esce oggi dalla vasca a testa alta e con una consapevolezza in più nei propri mezzi, in vista anche della sfida delicatissima di sabato prossimo a Salerno.

Per l’allenatore Ivano Quartuccio, c’è stata una partenza “un po’ contratta. Siamo andati subito sotto di quattro gol e abbiamo affrettato un po’ qualcosa in attacco. Però, c’è solo da fare i complimenti a questi ragazzi, perché due volte che il Brescia provava a scappare via nel primo e nel quarto tempo, l’abbiamo ripreso fino al -1. Ci prendiamo quanto di buono abbiamo fatto e analizzeremo cosa potevamo fare meglio. Il campionato è ancora lungo, però queste prestazioni ti danno quella spinta morale giusta per affrontare il prosieguo della stagione”, ha spiegato a fine gara.