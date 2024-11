Pallanuoto, sconfitta di misura per il TeLiMar nel derby con l’Ortigia

I siracusani salgono a 9 punti in classifica

Non bastano le urla dei tifosi dai balconi delle palazzine che si affacciano sulla piscina comunale di Terrasini a spingere il TeLiMar verso la conquista del primo derby siciliano stagionale. Il club dell’Addaura chiude sul 9-10 il match contro il Circolo Canottieri Ortigia nell’ottava giornata di Serie A1 di pallanuoto.

Partita equilibrata, nonostante il divario di forze in vasca e nonostante, soprattutto, l’assenza del cosiddetto ottavo uomo, che avrebbe potuto trascinare i palermitani verso il successo. A porte chiuse per la mancata autorizzazione da parte della Commissione di vigilanza della Questura di Palermo, la squadra guidata da Baldineti lotta su ogni pallone, ma subisce qualche contropiede di troppo. Migliore in vasca tra i palermitani Holland, che tra i pali para anche un rigore a Inaba. In campionato, TeLiMar fermo a quota 10 punti, con l’Ortigia che sale a 9.

Autore di un poker anche oggi è l’attaccante ligure del TeLiMar Emanuele Marini: “I loro contropiedi ci hanno messo in difficoltà. Forse, potevamo fare qualcosa in più in difesa, ma abbiamo giocato un’ottima partita in casa senza pubblico, che in un derby è un fattore fondamentale. Non averlo avuto oggi ha cambiato le sorti del match. Quando giocheremo fuori casa, peserà”.

“Siamo arrabbiati, non solo i palermitani. È il mio secondo anno qui e anche nella scorsa stagione non abbiamo avuto la spinta dei nostri tifosi neanche in LEN Euro cup. Il momento della squadra è comunque buono e l’obiettivo resta la salvezza. Abbiamo fatto un’ottima partita a Ostia contro l’Olympic e in casa del Quinto abbiamo strappato un punto importantissimo. Adesso, testa allo scontro diretto, in casa della Florentia”, conclude Marini.