Pallanuoto, il TeLiMar affonda a Terrasini: passa il Posillipo 9-3

Il club dell'Addaura resiste solo due tempi

Passo falso del TeLiMar Palermo nella dodicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Al rientro dalla pausa invernale, il club dell’Addaura non riesce a sfruttare al meglio il fattore campo, cedendo male il match al CN Posillipo per 3-9, in una sfida che già dalla vigilia che pendeva a favore dei napoletani, seppur non con questo punteggio.

In una piscina comunale di Terrasini dagli spalti vuoti per l’inagibilità della tribuna, risuonano le urla di Baldineti, che non riesce a spronare il gruppo contro una squadra ben più attrezzata. Imprecisione e anche un po’ di sfortuna in attacco, qualche ingenuità di troppo in fase difensiva e un’avversaria che si è rinforzata con l’arrivo di Brguljan e Radulovic, con Izzo che in porta non ha fatto rimpiangere l’assenza di Spinelli, il club dell’Addaura resiste due tempi.

Nella terza frazione, viene fuori tutta l’esperienza degli uomini di Porzio. Sul finale, per l’orgoglio, i palermitani riescono a bucare altre due volte la rete, ma a pesare a fine partita sono le statistiche di uomo in più. Non c’è tempo per rifiatare. Sabato si scende di nuovo in vasca. Il TeLiMar sarà impegnato a Roma contro il Vis Nova per sperare ancora nella qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia.