Pallanuoto, il TeLiMar contiene più che può Savona: vince la Rari Nantes

Non la sfida che ci si attendeva prima della trasferta di sabato scorso

Fa quello che può il TeLiMar nell’anticipo della quarta giornata del girone Élite di A1. Alla piscina Zanelli di Savona, la Rari Nantes, seconda della classe, s’impone con il risultato finale di 13-8. Il Club dell’Addaura, che schiera 12 uomini a referto (Occhione ancora out dopo il colpo preso al naso sabato a Recco), è costretto a centellinare anche Woodhead e Lo Cascio.

Partita mai in discussione, con i palermitani che provano a restare in scia dei padroni di casa finché le forze lo permettono. Non la sfida che ci si attendeva prima della trasferta di sabato scorso, ma considerando la panchina corta il divario è abbastanza contenuto. Adesso, testa ai due incontri casalinghi, che vedranno all’Olimpica di viale del Fante prima i cugini dell’Ortigia e poi gli alabardati della Pallanuoto Trieste, nei match che definiranno la classifica finale in ottica playoff Scudetto.