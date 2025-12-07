Pallanuoto, Il TeLiMar cede di misura alla Florentia a Terrasini

Arriva un’altra sconfitta per la squadra palermitana di Serie A1

Arriva un’altra sconfitta per il TeLiMar che, alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini, cede di misura alla Rari Nantes Florentia nell’undicesima giornata di Serie A1 di pallanuoto maschile. Il risultato finale dice 8-9 per la squadra ospite.

Partono forte i padroni di casa, orfani del tecnico Baldineti, squalificato dopo il rosso rimediato contro il Quinto sabato scorso. In avvio del secondo periodo si è già sul 3-0 per il Club dell’Addaura, che subisce, però, la reazione veemente dei toscani e, fallito un rigore da Giliberti perché dentro i cinque metri, si ritrova a dover giocare punto a punto, sempre in vantaggio, fino al decisivo 8-9, arrivato a 3’10 dalla sirena. Partita caratterizzata dal pressing alto, corretta fino ai rossi diretti rimediati da Muscat e Lo Cascio nella fase più delicata del match.

Poi un po’ di nervosismo di troppo nel veder sfumare una vittoria a portata di mano disunisce la squadra. Primi punti in classifica per i gigliati e TeLiMar fermo a quota 9 in vista degli ultimi due turni nel girone d’andata. Appuntamento per mercoledì 10 a Savona e poi testa al derby casalingo contro l’Ortigia, in programma sabato 13 dicembre, prima della lunga pausa invernale.