Pallanuoto, il TeLiMar in trasferta a Trieste cede ai giuliani per 22-13

Sconfitta fin troppo severa per i palermitani

Finisce 22-13 alla “Bruno Bianchi” di Trieste nella quinta giornata di Serie A1 maschile di pallanuoto. Il TeLiMar incassa una sconfitta fin troppo severa rispetto a quanto visto in vasca, contro una formazione cinica e capace di capitalizzare al massimo le superiorità numeriche.

Il club dell’Addaura, invece, fatica a trovare continuità sul fondamentale e vede le rotazioni accorciarsi per le espulsioni di Muscat, Lo Dico, Saveljic e Mangiante, oltre all’uscita prolungata di Giliberti per un colpo allo zigomo. Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, i palermitani rientrano fino al 5-4 del primo parziale. Nel secondo tempo, un rigore contestato e diversi controfalli permettono a Trieste di allungare.

Il TeLiMar reagisce con orgoglio, ma i giuliani vanno in doppia cifra prima dell’intervallo lungo. Nel terzo periodo, l’espulsione diretta di Muscat e l’assenza di Giliberti pesano. Il TeLiMar prova ad agganciarsi, ma Trieste resta in controllo. Nell’ultimo quarto, il club dell’Addaura è costretto a cedere terreno, con i padroni di casa che dilagano nel finale.