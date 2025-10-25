Pallanuoto, il TeLiMar in trasferta a Trieste cede ai giuliani per 22-13

Finisce 22-13 alla “Bruno Bianchi” di Trieste nella quinta giornata di Serie A1 maschile di pallanuoto. Il TeLiMar incassa una sconfitta fin troppo severa rispetto a quanto visto in vasca, contro una formazione cinica e capace di capitalizzare al massimo le superiorità numeriche.
Il club dell’Addaura, invece, fatica a trovare continuità sul fondamentale e vede le rotazioni accorciarsi per le espulsioni di Muscat, Lo Dico, Saveljic e Mangiante, oltre all’uscita prolungata di Giliberti per un colpo allo zigomo. Dopo un avvio favorevole ai padroni di casa, i palermitani rientrano fino al 5-4 del primo parziale. Nel secondo tempo, un rigore contestato e diversi controfalli permettono a Trieste di allungare.