Pallanuoto, al TeLiMar approda l’attaccante Giorgio Boggiano

Il TeLiMar Palermo continua ad essere attivo sul mercato. Per far fronte al mancato perfezionamento dell’accordo con la Nuoto Catania per il trasferimento in regime di prestito per un anno dell’attaccante catanese Alessio Privitera, il presidente Marcello Giliberti ha perfezionato un accordo di due anni, con opzione per altri due, con l’attaccante Giorgio Boggiano, proveniente dalla Rari Nantes Camogli.



Boggiano, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili del Savona, trasferendosi poi a Bologna al compimento dei 18 anni, dove ha contribuito alla promozione in Serie A1 della De Akker.



Nel suo palmares ci sono ben tre Scudetti giovanili, il primo Under 15 vinto nel 2017 con il Savona, il secondo Under 17 vinto nel 2018 con l’Albaro, ed il terzo, sempre Under 17, vinto nel 2019 con il Brescia.



Convocato con la Nazionale giovanile, ha partecipato alla Coppa Comen di Belgrado nel 2018 ed al Torneo di Miskolc nel 2019.



Giorgio Boggiano, neoacquisto TeLiMar, ha dichiarato: “Sono entusiasta di iniziare questo percorso con il TeLiMar, una società che negli ultimi anni è sempre stata tra le prime in classifica. Questa è una grande opportunità per apprendere il più possibile sotto ogni punto di vista, sia dai miei compagni che dall’allenatore. Ringrazio il presidente Marcello Giliberti e coach Gu Baldineti per la fiducia riposta in me e per l’opportunità che mi stanno dando”.