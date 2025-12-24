Pallanuoto, TeLiMar: risoluzione consensuale per Gu Baldineti

Il presidente del TeLiMar Marcello Giliberti e il tecnico della prima squadra societaria Marco Gu Baldineti hanno risolto consensualmente il contratto di quest’ultimo. Il coach del team di Serie A1 di pallanuoto lascia il club dell’Addaura.
“Orgogliosi della prestigiosa attività svolta insieme nelle ultime cinque stagioni sportive – si legge in una nota ufficiale -, che ha portato al raggiungimento di risultati di altissimo livello sportivo, basata su una
grande coesione e sull’assoluto rispetto dei ruoli societari, comunicano di essere giunti nella determinazione di risolvere concordemente anticipatamente con decorrenza immediata il contratto in vigore per la stagione sportiva 2025/2026, augurandosi reciprocamente grandi successi per le attività future”.