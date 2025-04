Pallanuoto, il TeLiMar è salvo: successo in gara 2 contro la Nuoto Catania

Giliberti dopo il derby: "Siamo stati aggrediti dai giocatori nel post partita"

Salvezza sudata e meritata per il TeLiMar, che alla piscina comunale di Nesima vince anche Gara 2 della semifinale playout di A1 contro la Nuoto Catania con il punteggio di 10-9. Derby come sempre duro e spettacolare.

Due volte avanti, due volte ripreso il Club dell’Addaura, che tra la fine della prima frazione e l’inizio della seconda subisce un break degli etnei di 3 a 0. Reagiscono subito gli uomini guidati da Baldineti, che pareggiano i conti già prima della metà gara, mentre iniziano a fioccare cartellini rossi da una parte e dall’altra. Terzo tempo che rispecchia il perfetto equilibrio in vasca, con i palermitani sempre avanti e sempre ripresi dagli avversari.

Poi, tutto si decide nell’ultimo quarto, con il TeLiMar ancora sopra. Foti sorprende tutti siglando il 9-9, ma i ragazzi del Presidente Giliberti restano lucidi quel tanto che basta per mettere il decimo sigillo con una perla di Marini, costringendo gli etnei a combattere per la permanenza nella massima serie contro la perdente tra Florentia e Training Academy Olympic Roma.

Giliberti: “Aggrediti dagli avversari”

Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar, commenta così a fine gara: “Complimenti ai miei ragazzi che hanno giocato fino alla fine tenendo i nervi saldi, meritando la salvezza diretta a Gara 2. Quasi sempre in vantaggio, con il risultato mai in discussione, abbiamo costantemente contenuto il ritorno dei nostri mai domi avversari. Unica cosa da cancellare, il post-partita in cui nella zona in cui stavamo recuperando i nostri zaini per andare a fare la doccia, siamo stati braccati e aggrediti dai giocatori ed anche da un membro dello staff della Nuoto Catania, tutto documentato con video”.

“Auguro comunque agli avversari di salvarsi, sia per orgoglio isolano, che per ragioni pratiche afferenti all’ottimizzazione delle trasferte e l’organizzazione di common training durante l’anno. Della salvezza ero assolutamente certo, tant’è che ho già perfezionato due ingaggi per potenziare il roster per tornare la prossima stagione in alto, dove meritiamo di stare. Bravissimi i miei ragazzi, il mio coach Gu Baldineti, la mia team manager Alexandra Araujo, il mio vicepresidente Federica Giliberti e tutto il mio staff, che lavora da anni in maniera instancabile. Forza TeLiMar!”, ha concluso Giliberti.