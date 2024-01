Pallavolo, l’Akademia Sant’Anna si ferma a 8 vittorie di fila: vince Perugia

Al "PalaBarton" passano le padrone di casa

Nel diciassettesimo turno del torneo di pallavolo di Serie A2 femminile, le ragazze di coach Bonafede cadono al “PalaBarton” di Perugia sconfitte dalla capolista Bartoccini-Fortinfissi. L’Akademia Sant’Anna – Città Di Messina non riesce ad espugnare il taraflex delle perugine.

Al termine di un incontro ben gestito dalle black angels, le messinesi devono rendere onore alla forza delle padrone di casa che bissano il successo dell’andata conquistando i tre punti con un netto 3-0. Sull’andamento dell’incontro ha pesato il terzo match in sei giorni di Akademia che, dopo la battaglia di Macerata, si è trovata di fronte un’autentica schiacciasassi. Successo meritato e conferma per Perugia, forse definitiva, del primo posto nel girone.

Alla fine del match, il coach delle siciliane Fabio Bonafede ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Abbiamo affrontato una grande squadra, ma noi non eravamo al massimo. È stata una settimana difficile per impegni in campo e lunghe trasferte. Puntavamo ad uscire da Perugia con un risultato e non ci siamo riusciti. Nulla cambia in chiave playoff: li abbiamo raggiunti e ora viviamo di partita in partita”.