Pallavolo, l’Akademia Sant’Anna batte la vicecapolista Busto Arsizio

Termina la regular season per le siciliane

MESSINA – Dopo una gara che sembrava non finire mai, arriva il successo al tie-break per l’Akademia Città Di Messina ai danni della Futura Giovani Busto Arsizio nella diciottesima giornata del campionato di Serie A2 di pallavolo femminile.

Parte bene la squadra ospite che si porta avanti nel computo dei set, aggiudicandosi il primo parziale per poi subire il ritorno di Messina nel secondo e nel terzo. Prova coraggiosa e di grande carattere quella delle ragazze di coach Bonafede. Su questi elementi le messinesi riescono a far leva per compensare la consistente caratura delle avversarie e chiudono la regular season con una vittoria e due punti in più in classifica (terzo posto). Tutto pronto, adesso, per la seconda fase stagionale.

In conferenza stampa post-gara, l’allenatore di Akademia Sant’Anna – Città Di Messina Fabio Bonafede ha rilasciato alcune dichiarazioni: “L’orgoglio più grande non è aver vinto ma vedere tanta gente al campo. Mi piacerebbe che i messinesi capissero che noi diamo tutto quello che abbiamo. Sono sempre onesto: tra le due squadre c’è una differenza importante. Stasera siamo andati oltre i nostri limiti; c’è stato tanto sacrificio. Abbiamo perso Payne che non è riuscita a entrare in partita; questo trasmette l’idea di chi siamo e della qualità di chi subentra. Avevo chiesto di giocare punto a punto e divertirci”.